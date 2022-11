Sucht er eine Putzfee? "Bauer sucht Frau"-Ulf redet Klartext

Will Ulf bei Bauer sucht Frau gar nicht die große Liebe, sondern nur eine Haushaltshilfe finden? Der Schleswig-Holsteiner lernt im Rahmen der Kuppelshow gerade die Pferdewirtin Anna Lina näher kennen. Doch anstatt sich mit ihrer Persönlichkeit auseinanderzusetzen, schien er zunächst eher an ihren Qualitäten im Haushalt interessiert zu sein: Er ließ sich von ihr bekochen und fragte sie, ob sie das in Zukunft nicht häufiger übernehmen könnte – neben dem Putzen. Jetzt bezieht Ulf Stellung dazu!

Im Gespräch mit dem RTL-Bauernreporter Ralf betonte der Pferdewirt, dass ihm Kochen, Putzen, Wäschewaschen und Co. einfach nicht lägen. Dennoch würde er diese Tätigkeiten nicht komplett auf die Frau abwälzen wollen: "Ich bin da schon für, dass wir das ein bisschen aufteilen, aber es gibt – das hat wahrscheinlich jeder Mann – Arbeiten, die macht er gerne und Arbeiten, die macht er nicht so gerne. Ich gehe zum Beispiel nicht so gerne einkaufen. Ich hasse einkaufen." Auch wenn er sich in Sachen Haushalt als kompromissbereit beschreibt, scheint er sich ein bisschen aus dem Thema herausreden zu wollen: "Ich mache das auch gerne, aber ich glaube, sie hat da ein bisschen mehr Freude dran, weil sie weiß, sie kann mir damit eine unheimliche Freude mit machen, weil ich das nicht ganz so gerne mache."

Dass Ulf aber weitaus mehr als ein wenig Unterstützung im Haushalt und bei der Arbeit sucht, dürfte in den zwei vergangenen Folgen deutlich geworden sein. Denn darin gestand der 31-Jährige seiner Auserwählten: "Ich freue mich, wenn du in meiner Nähe bist. Dann werde ich immer ein bisschen nervös, aber… positiv." Außerdem haben die beiden schon über ihren Kinderwunsch gesprochen.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTL+.

Anzeige

Instagram / ralf.herrmann.tv Ulf, sein Pferd und Bauernreporter Ralf

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Ulf und Anna Lina, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2022

Anzeige

RTL Anna Lina und Ulf bei "Bauer sucht Frau" 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de