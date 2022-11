"Traum": Shania Twain will mit Harry Styles kollaborieren

Einmal mit Harry Styles (28) zusammenarbeiten und für Shania Twain (57) würde ein Traum in Erfüllung gehen! Im Rahmen des Coachella-Festivals stand die Sängerin sogar schon mal mit dem One Direction-Star auf der Bühne. Dort gaben sie die Hits der Musikerin, wie etwa "Man! I Feel Like A Woman", im Duett zum Besten. Dabei hat die Kanadierin offenbar Blut geleckt. Jetzt betonte Shania, wie sehr sie sich eine Kollaboration mit Harry wünscht!

Im Interview bei "TalkShopLive," erinnerte sich die 57-Jährige an den gemeinsamen Coachella-Auftritt mit dem "Watermelon Sugar"-Interpreten. Sie auf die Bühne einzuladen sei eine "wundervolle" Geste von Harry gewesen. "[Er ist] ein liebenswerter, liebenswerter Mensch", merkte Shania an. Deshalb hoffe sie auch auf eine Fortsetzung. "Eine [Zusammenarbeit] wäre mein Traum", schwärmte die Künstlerin. Zwar sei Harry im Moment mit seiner Filmkarriere und auch seiner Tour beschäftigt, doch Shania ist überzeugt, dass sie musikalisch großen Erfolg hätten: "Lasst es passieren. Es wäre absolut magisch, da bin ich mir sicher."

Zunächst muss sich die Grammy-Preisträgerin aber ohnehin ihrer Gesundheit widmen. Wegen ihrer Lyme-Borreliose-Erkrankung muss sie sich am offenen Kehlkopf operieren lassen. Shania hatte sich für den Eingriff entschieden, obwohl ihr Markenzeichen auf dem Spiel steht: Sie kann nach der OP womöglich nie wieder singen.

