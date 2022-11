Während Mutterschaft: Kylie Jenner will Brüste und Po zeigen

Kylie Jenner (25) denkt gar nicht daran, ihren Lebensstil auf links zu drehen! 2018 brachte die Reality-TV-Bekanntheit den ersten gemeinsamen Nachwuchs mit Partner Travis Scott (31) auf die Welt. Im Februar 2022 erblickte dann das kleine Brüderchen von Stormi Webster (4) das Licht der Welt – wie Baby Nummer zwei heißt, hält das Paar noch immer streng geheim. Mutter zu sein bedeutet für die Unternehmerin jedoch nicht, ihr Leben zu ändern. Wie Kylie nun klarmachte, will sie auch als Zweifachmama sexy und leicht bekleidet rumlaufen!

Wie man der neuen The Kardashians-Folge entnehmen kann, denkt Kylie gar nicht daran, etwas an ihrem Lebensstil zu verändern – auch wenn sie inzwischen Mama von zwei Kids ist. "Ich bin immer noch eine Mutter, aber das sind die Jahre, in denen ich mich nackt zeigen kann", ist sich die 25-Jährige sicher und fügte hinzu, dass ihre Mutterschaft sie nicht davon abhalten werde, ihre Brüste und ihren Po in Szene zu setzen.

Das bewies die Reality-TV-Darstellerin erst kürzlich mit einem ganz besonderen Hingucker-Look. Im Rahmen einer Modenschau auf der Pariser Fashion Week verzauberte sie die anderen Gäste mit einem hautengen blauen Samtkleid, das ihre Kurven besonders zur Geltung brachte. Vor allem mit ihrem übergroßen Megadekolleté verdrehte sie ihren Fans die Köpfe.

Instagram / kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner mit ihren Kindern an Halloween

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Backgrid Kylie Jenner auf der Pariser Fashion Week im September 2022

