Kylie Jenner feiert Halloween mit Familie im Partnerlook

Kylie Jenner (25) hat sich etwas ganz Besonderes überlegt! Schon in der vergangenen Woche stimmten sich die Stars auf Halloween ein. Auch die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit präsentierte bereits am Wochenende ihren Grusel-Look. Sie verkleidete sich als Frankensteins Braut und trug dabei ein Bandagenkleid vom Designer Jean Paul Gaultier (70). Am Montag feierte Kylie Halloween noch einmal mit ihrer Familie – und zwar im Partnerlook!

In ihrer Instagram-Story ließ die 25-Jährige ihre Fans nun an der Party teilhaben, die bei ihrer Schwester Kim Kardashian (42) stattfand. Sie teilte ein süßes Foto von sich und ihrem Partner Travis Scott (31) und ihren gemeinsamen Kindern im Partnerlook. Auf dem Bild trugen Kylie und ihre Kids Engelskostüme. Dabei durften ein paar Engelsflügel natürlich auch nicht fehlen. Ihr Liebster war ebenfalls ganz in weiß gekleidet. Sein Outfit wurde dabei von einer weißen Baseball-Cap abgerundet.

Auch ihre Schwester Kim hatte dafür gesorgt, dass ihre diesjährige Halloween-Party mal wieder ganz besonders schaurig-schön wird. "Ich habe mich für ein Skelett-Thema entschieden", hatte sie in ihrer Story preisgegeben. Und tatsächlich: Ihr Anwesen war mit zahlreichen Skelettbäumen, knochigen Händen und unheimlichen Figuren in Kutten dekoriert.

Instagram / kyliejenner Reality-TV-Star Kylie Jenner im Oktober 2022

Instagram / kyliejenner Stormi Webster an Halloween 2022

Instagram / khloekardashian Kendall, Kim, Kourtney, Khloé und Kylie, 2022

