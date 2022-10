Mega-Dekolleté: Kylie Jenner flasht im hautengen Samtkleid!

Kylie Jenner (25) zieht mal wieder alle Blicke auf sich! Die The Kardashians-Darstellerin ist bekannt dafür, mit extravaganten Looks aufzufallen und neue Fashiontrends zu setzen. Auch ihre mehr als 270 Millionen Follower auf Instagram feiern den Style der zweifachen Mama und lassen sich in Sachen Fashion und Beauty gerne von der Unternehmerin inspirieren. Nun begeisterte Kylie ihre Fans erneut mit einem besonderen Look!

Am Donnerstag verdrehte Kylie die Köpfe ihrer Fans – denn die 25-Jährige besuchte eine Modenschau im Rahmen der Pariser Fashion Week. Für diesen Auftritt wählte die Partnerin von Travis Scott (31) ein hautenges blaues Samtkleid, das ihre Kurven zur Geltung brachte. Ihr Mega-Dekolleté unterstrich die Kylie-Cosmetics-Gründerin mit einem übergroßen schwarzen Choker, an dem ein Riesenanhänger in Herzform befestigt war.

Zuletzt hatte Kylie offenbar immer öfter große Freude daran, ihre üppige Oberweite in Szene zu setzen. Auch gegen das ein oder andere eher skurrile Modeaccessoire hatte die Beauty dabei wohl nichts einzuwenden. Via Instagram sorgte der Realitystar zum Beispiel mit einem Bikinioberteil für Aufsehen, auf dem zwei Nippel gedruckt waren. "Befreit die Nippel", schrieb sie zu dem Schnappschuss, der ihre Fans im ersten Moment in Schockstarre versetzte.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im September 2022

Backgrid Kylie Jenner auf der Pariser Fashion Week im September 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Juni 2022

