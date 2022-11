Coupleontour-Ina berichtet von erster Heimkehr nach Anfall

Es war ein großer Schritt für sie! Vergangenen Sonntag durfte Ina von Coupleontour nach ihrem Schlaganfall im Juli zum ersten Mal für ein paar Stunden nach Hause kommen. Ihre Frau Vanessa gab sich große Mühe, den Tag mit Töchterchen Livi und dem Rest der Familie besonders schön zu gestalten. Die Influencerin organisierte sogar einen Beauty-Truck und eine Perücke für ihre Liebste – weil Ina nach ihrer Zeit im Krankenhaus und den Operationen am Kopf mal wieder aussehen wollte, wie früher. Doch wie war die kurze Heimkehr für Ina?

Via Instagram erzählte der Webstar jetzt ganz ehrlich: "Ich habe gemerkt, wie sehr ich alles vermisse und dass ich so gern bei meiner Familie wäre. Es hat mir aber auch Kraft gegeben, weiter an einem anderen Ort für meine Familie zu kämpfen", betonte die TikTok-Bekanntheit. "Ihr müsst wissen: Es ist nicht leicht, allein zu sein." Was war denn Inas Highlight bei ihrem Besuch? "Der schönste Moment war, als Livi die ganze Zeit mit meiner Bluse gespielt hat. Und als sie die richtig zu Greifen bekommen hat, musste sie immer so süß lachen", schwärmte sie. "Das hat mein Herz erwärmt."

Dass Vanessa extra ein Styling für Ina organisiert hatte, fanden ein paar Follower des Paares unverständlich – und kritisierten die Aktion als "oberflächlich." Was sagt Ina dazu? "Ich konnte kurz abtauchen und mich ein wenig wie die alte Ina fühlen. Ich habe es sehr genossen. Natürlich war ich auch traurig über das Schicksal", erklärte sie. Bilder von dem Tag wolle Ina aber trotzdem nicht mit ihrer Community teilen, weil es ihr komisch vorkäme. Denn: Ihre Follower haben ihr Gesicht seit dem Schlaganfall nicht mehr gesehen.

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour

Instagram / inaontourx Coupleontour-Ina im September 2020

Instagram / nessiontourx Nessi und Ina von Coupleontour

