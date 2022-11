Das wird eng: Heidi Klum passt nicht mehr in ihre Hose!

Heidi Klum (49) hat sich offenbar ein paar Extrakilos angefuttert! Die Germany's next Topmodel-Jurorin zählt weltweit zu den erfolgreichsten Models überhaupt – im Laufe ihrer Karriere arbeitete die Beauty bereits mit unzähligen namhaften Designern zusammen. Dementsprechend muss die Blondine natürlich immer in Topform sein und legt großen Wert auf Sport und eine gesunde Ernährung. Nun ließ Heidi ihren Fitnessplan aber wohl ein wenig schleifen...

In ihrer Instagram-Story teilte Heidi ein Video, in dem sie sich für eine Date-Night mit Ehemann Tom Kaulitz (33) fertig macht. Dabei gibt es nur ein kleines Problem: Ein Kleidungsstück ist zu eng. "Ich habe etwas zugenommen und jetzt passe ich nicht mehr in meine Hose! Sie hat noch gepasst, als ich sie das letzte Mal anprobiert habe", erzählte die 49-Jährige. Es gehe um fünf Zentimeter.

Am Ende trug Heidi die Hose dennoch. Ein Freund bastelte eine Vorrichtung, mit dem sie den Knopf schließen konnte – der Reißverschluss blieb offen. Ihr darüber geworfener Blazer kaschierte das Ganze optimal. So konnte die Modelmama das Rendezvous mit Tom dennoch in ihrem glamourösen Outfit genießen.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai in Las Vegas

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im November 2022 in Los Angeles

