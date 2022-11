Erste Tendenz: Er ist jetzt euer "Promi Big Brother"-Favorit

Dieser Kandidat hat euch bisher am meisten überzeugt! Die Jubiläumsstaffel von Promi Big Brother hat es in sich. So gibt es nicht nur einen ganz geheimen Bereich, in den die vermeintlich ausgeschiedenen Kandidaten laden. Es gab auch schon reichlich Zoff bei einigen Stars. Doch einer hält sich bei solchen Aktionen wie immer raus und sammelt mit seiner sympathischen und zurückhaltenden Art reichlich Pluspunkte: Die Promiflash-Leser sehen daher vorerst Menderes (38) vorne!

Wie aus einer Promiflash-Umfrage hervorgeht, kann der DSDS-Kultkandidat auch in diesem Format überzeugen. Von insgesamt 2.995 Teilnehmern (Stand: 21. November, 11 Uhr) stimmten 39 Prozent (1.168 Votes) für Menderes und sehen ihn momentan als Sieger. Mit 12,2 Prozent (365 Votes) landet der Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance (33) auf dem zweiten Platz. Ebenfalls aufs Treppchen schafft es Jay Khan (40) mit 9,4 Prozent (282 Votes), jedoch ist der deutliche Abstand zu dem einstigen Dschungelkönig ziemlich auffallend.

Auf den letzten Plätzen befinden sich nach den ersten TV-Tagen Diana Schell (52) und Jörg Dahlmann (63) mit lediglich 0,6 Prozent (18 Votes) und 0,5 Prozent (14 Votes). Dabei zeigte vor allem der Moderator zuletzt seine verletzliche Seite. Weil er einen Kandidaten aus dem Bereich "Garage" wählen musste, flossen die Tränen. Im Netz hatten daher auch einige User Mitleid mit ihm.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

SAT.1 / Marc Rehbeck Menderes, "Promi Big Brother"-Kandidat

Sat.1 Jeremy Fragrance bei "Promi Big Brother"

SAT.1 / Marc Rehbeck Jörg Dahlmann, "Promi Big Brother"-Teilnehmer

