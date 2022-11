"Etwas unangenehm": Laura Maria Rypas Baby ist total aktiv

Laura Maria Rypas (26) Baby macht sich richtig bemerkbar! Die Influencerin und ihr Partner Pietro Lombardi (30) erwarten aktuell ihr erstes Kind: Es wird ein Sohn. In welcher Schwangerschaftswoche sich die Beauty befindet, will sie nicht verraten. Dennoch ist klar: Lang dauert es wohl nicht mehr, bis der Knirps auf die Welt kommt. Jetzt gab Laura preis, dass sich ihr Baby in ihrem Bauch schon richtig breitmacht.

"Ich bin etwas erschöpft von den letzten Tagen", gab Laura auf Instagram zu. "Der Kleine macht aktuell so Action. Hauptsache, er macht es sich bequem", schmunzelte die 26-Jährige. Es sei schon "etwas unangenehm", dass sich ihr Sohn im Bauch so viel bewege, meinte die frühere Rechtsanwaltsfachangestellte.

Ihre Follower schrieben Laura daraufhin, dass je aktiver ein Kind während der Schwangerschaft ist, desto ruhiger wird es sein, wenn es auf der Welt kommt. "Aber ich glaube, mein Kind wird extrem aktiv", vermutete die Schwangere.

