Gina Alicia setzt ab sofort auf einen natürlicheren Look

Gina Alicia fühlte sich in ihrer Haut nicht mehr wohl! Die Reality Shore-Bekanntheit stattete ihrem Beauty-Doc in den vergangenen Jahren einige Besuche ab: So ließ sie sich unter anderem die Lippen und die Wangen unterspritzen. Doch im Juli entschied sich die Influencerin dazu, das Hyaluron aus ihrem Gesicht wieder entfernen zu lassen. Aber was war der Grund dafür? Im Promiflash-Interview erzählte Gina jetzt, dass sie von nun an auf einen natürlicheren Look setzen wolle!

"Irgendwann kam der Punkt, da dachte ich mir so: 'Okay Gina, das ist alles zu viel'. Und dann habe ich mir mal die Bilder von früher angeguckt und dann dachte ich mir: 'Gina, was hast du mit dir gemacht?'", gab die 25-Jährige im Gespräch mit Promiflash ehrlich zu. Deshalb habe sie sich nicht nur ihre Lipfiller entfernen lassen, sondern auch ihre Wimpern-Extensions. "Weniger ist mehr. All natural finde ich mittlerweile wieder schön", stellte Gina klar.

Mittlerweile fühle sich die Beauty aus Duisburg wieder viel wohler. Ihr neuer Look scheint auch bei ihrer Community und ihren Promi-Kollegen gut anzukommen. "Ich bekomme so viel mehr positive Resonanz als vorher", freute sich die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin im Interview.

Instagram / ginaaliciaofficial Gina Alicia, "Reality Shore"-Star

Instagram / ginaaliciaofficial Gina Alicia im Juli 2021

Instagram / ginaaliciaofficial Gina Alicia, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2022

