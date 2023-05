Diesen "Ex on the Beach"-Boy findet Gina Alicia interessant!

Hat Gina Alicia ein Auge auf ihn geworfen? Der Realitystar nahm schon an verschiedenen Datingshows teil. Während sie bei Temptation Island als Verführerin an den Start ging, suchte die Brünette bei Are You The One – Reality Stars in Love nach ihrem Perfect-Match. Mit dem Kuppelformat Ex on the Beach ist die Beauty ebenfalls vertraut. Nun plaudert Gina gegenüber Promiflash aus, welchen "Ex on the Beach"-Boy sie in der aktuellen Staffel interessant findet!

In puncto Datingshows ist Gina bereits ein alter Hase. Im Interview mit Promiflash verrät die TV-Kandidatin nun, was sie von der aktuellen Männerauswahl in der besagten Love Reality hält: "Da ist jetzt nicht so ganz mein Beuteschema dabei. Aber den Jonny würde ich eventuell kennenlernen, weil er halt heraussticht. Er ist anders als die anderen."

Dennoch betont die Duisburgerin, dass sie sich da auch nicht ganz festlegen würde. Was für ein Mann wäre denn ganz nach dem Geschmack der Single Lady? "Ich stehe mittlerweile auf große blonde deutsche Männer mit Tattoos – halt so ein bisschen Machine Gun Kelly (33)-Style", plaudert Gina im Gespräch aus.

