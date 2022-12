Gina Alicia fordert Walentina Doronina zum Boxen heraus!

Gina Alicia würde den Zoff mit Walentina Doronina (22) gerne im Boxring austragen! Die einstigen Freundinnen hatten sich bei Reality Shore kennengelernt. Heute liegen die beiden Influencerinnen jedoch im Clinch – das bestätigten die zwei ein weiteres Mal mit ihrer Begegnung am vergangenen Wochenende. Bei einem öffentlichen Event filmte die Promi Big Brother-Kandidatin ihr Aufeinandertreffen heimlich, woraufhin Gina ihr den Mittelfinger zeigte. Auf das Drama via Social Media hat Gina jedoch gar keine Lust und fordert Walentina deshalb auf, mit ihr in den Ring zu steigen!

In ihrer Instagram-Story verriet Gina, dass sich die beiden nach dem Eklat am Wochenende ein zweites Mal zufällig getroffen hatten. Dabei habe die Blondine die Are You The One?-Bekanntheit darauf hingewiesen, dass überall Kameras aushängen würden. "Girl, denkst du, ich pack dich hier an? [...] Ich würde es nicht privat machen, sondern ich würde es gerne öffentlich machen. Ich würde dir gerne öffentlich die Strafe geben, die du verdienst. Deswegen lass uns doch gegeneinander boxen, meine Liebe", forderte Gina Walentina zum Kampf heraus, schob jedoch gleich hinterher, dass sich die 22-Jährige ohnehin nicht trauen würde.

Nach ihrem Aufeinandertreffen hatte Gina bereits schon einmal gegen Walentina gestichelt und gegenüber ihren Instagram-Followern behauptet, dass die Verlobung ihrer Rivalin fake sei. Walentinas Freund Can Kaplan hatte nach ihrem Auszug aus dem Promi-Container vor wenigen Wochen um ihre Hand angehalten. Laut Gina sei die Verlobung jedoch gar nicht seine Idee gewesen, außerdem habe sich Wale den Ring selbst gekauft. Das dementierte diese wiederum mit einer Rechnung im Netz, auf der ihr Freund als Käufer angegeben war.

Sat.1 Walentina Doronina beim Finale von "Promi Big Brother"

Instagram / walentinadoroninaofficial Gina Alicia, Reality-TV-Bekanntheit

Sat.1 Can Kaplan und Walentina Doronina, Dezember 2022

