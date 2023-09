Fieser Hate für neuen Look: Gina Alicia setzt sich zur Wehr

Gina Alicia hat die Nase voll! Die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin hat in den vergangenen Monaten eine Typveränderung durchgemacht. Sie ließ all ihre Filler entfernen und fing an, mehr auf Natürlichkeit zu setzen. Ihre bunten Klamotten hat sie gegen vorwiegend schwarze Kleidung eingetauscht. Doch damit kommen offenbar nicht alle Menschen klar. Gina muss sich in Bezug auf ihren neuen Look negativen Kommentaren stellen – jetzt redet sie Klartext!

"Um Himmels Willen, irgendwie ein ganz anderer Mensch, als man es dachte – gefällt mir nicht" oder "Du warst so schön girly-like und nun kommst du aus der Hölle. Wie kommt man zu so einem Wandel?", lauten nur zwei der vielen Nachrichten, die Gina erreichen. Dabei sei Instagram ihrer Meinung nach eine Plattform, um seine eigene Kreativität auszuleben. In ihrer Story bedauert sie: "Leider geht dieser Gedanke in unserer Gesellschaft verloren. Alles, was nicht der Norm entspricht, sich von der breiten Masse unterscheidet, ist 'anders' und wird nicht respektiert und akzeptiert." Dabei müsse gerade das Anderssein normalisiert werden, weil viele Menschen Angst hätten, ausgegrenzt zu werden.

Zudem betonte Gina, dass sie sich weiterentwickelt habe und ihren Traum lebe: "Es macht mir so viel mehr Spaß, anders zu sein. Es gibt mit so viel Power und Inspiration, jede kreative Idee umsetzen zu können." Daher möchte die einstige Temptation Island-Verführerin eher Content posten, der ihr selbst gefällt.

