Gina Alicia findet "Ex on the Beach"-Yasin frauenverachtend!

Sie findet deutliche Worte! Die diesjährige Staffel von Ex on the Beach lässt dramentechnisch kaum Wünsche offen. Vor allem die Dreickecksbeziehung zwischen Paulina Ljubas (26), ihrem Ex-Partner Yasin Mohamed (31) und Carina Nl sorgte bereits für den ein oder anderen Aufreger. Weil Yasin von Carina zunächst einen Korb bekommen hatte, war er mit seiner Ex-Freundin Paulina im Bett gelandet, die noch starke Gefühle für ihn hegte. "Ex on the Beach"-Kollegin Gina Alicia findet: Yasins Verhalten ist frauenverachtend!

Gegenüber Promiflash packte die Duisburgerin aus und fand für die Handlungen ihres TV-Kollegen deutliche Worte: "Er weiß ganz genau, dass Paulina immer wieder zu ihm zurückgehen und auch immer wieder was mit ihm haben würde. Und dass er dann nur, weil er Carina nicht bekommen kann, wieder zurück zu Paulina geht – das geht gar nicht." Laut Gina hätte der Realitystar die Gefühle seiner Ex-Freundin schamlos ausgenutzt, um über seinen eigenen Korb hinwegzukommen: "Das ist total frauenverachtend und abwertend Paulina gegenüber und das unterstütze ich auch überhaupt nicht."

Dass das Drama aus Zuschauersicht natürlich auch einen gewissen Mehrwert bietet, ist Gina durchaus bewusst: "Also das Dreiergespann ist auf jeden Fall sehr interessant und aufregend für die Zuschauer. Es macht auf jeden Fall Spaß, sich das Ganze anzuschauen. Allerdings bin ich auf der Seite der Mädels, weil es Paulina gegenüber total unfair ist."

Anzeige

Ex on the Beach, Staffel 4 – Folge 3, RTL+ Yasin Mohamed und Carina Nl bei "Ex on the Beach" 2023

Anzeige

RTL Paulina Ljubas bei "Ex on the Beach"

Anzeige

Instagram / ginaaliciaofficial Gina Alicia im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de