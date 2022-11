Promi-BB-Walentina und Jeremy sind alleine auf dem Dachboden

Walentina Doronina und Jeremy Fragrance (33) sind auf sich gestellt! Die Reality-TV-Kandidatin ist so gar nicht gut auf ihren Promi Big Brother-Mitbewohner Jeremy zu sprechen. Der Grund: Der Parfüm-Influencer will partout sein Outfit nicht wechseln, weil er seinen Signature Look behalten möchte. Doch jetzt müssen die beiden wohl oder übel miteinander klarkommen: Walentina und Jeremy befinden sich alleine auf dem Dachboden!

Bei "Promi Big Brother" waren die Zuschauer heute dazu aufgerufen, zu entscheiden, wer von den Dachboden-Bewohnern in die Garage ziehen soll. Offenbar kannten sie keine Gnade mit Walentina. Die Blondine muss weiterhin unter prekären Umständen hausen – und das mit Jeremy, gegen den sie eine Abneigung verspürt.

Währenddessen durften Jennifer Iglesias (24) und Sam Dylan (31) die Garage beziehen. Doch Walentina und Jeremy reagierten erstaunlich versöhnlich auf die Entscheidung. "Jeremy, wir haben uns damit abgefunden", sagte die 22-Jährige und gab dem Unternehmer die Hand. Könnten die beiden sich nicht doch noch annähern? Eine Romanze schließt der TikToker zumindest aus. "An den Freund von Walentina, da wird sicherlich nichts passieren", versicherte er.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Sat.1 Walentina Doronina bei "Promi Big Brother" 2022

SAT.1 / Marc Rehbeck Walentina Doronina, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Sat.1 Jeremy Fragrance bei "Promi Big Brother"

