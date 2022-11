Coupleontour-Nessi regt sich über fiese Fan-Kommentare auf

Das lässt sich Coupleontour-Nessi nicht gefallen! Die Influencerin musste im Juli einen Schicksalsschlag verkraften: Wenige Tage vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter erlitt ihre Frau Ina einen schweren Schlaganfall. Im Krankenhaus setzt die YouTuberin seitdem alles daran, sich wieder ins Leben zurückzukämpfen. Doch von ihrer Community bekommen die Web-Bekanntheiten immer wieder fiese Kommentare. Nessi lässt sich das aber nicht gefallen: Im Netz wehrte sie sich nun gegen den Hate!

In ihrer Instagram-Story machte die Neu-Mama ihrem Ärger jetzt Luft. "Ich weiß, dass es immer Menschen geben wird, die einen kritisieren und auch leider beleidigen", stellte sie klar. Doch manche Kommentare gehen einfach unter die Gürtellinie. "Zum Beispiel 'Die schaffen es eh nicht', 'Die trennen sich eh dadurch' und noch viel schlimmere Sachen. Das macht mich so richtig fertig, wenn ich das lese. Da rege ich mich immer richtig auf", gab Nessi ehrlich zu. Aus diesem Grund blockiere die Beauty die Personen dann auch direkt.

Im Gegensatz zu Nessi scheint ihre Frau Ina mit den ganzen fiesen Kommentaren im Netz ein wenig gelassener umgehen zu können. "Ina ist immer so ein Mensch, die ärgert das eigentlich nicht so doll. Die sagt dann immer: 'Hey Nessi, scheiß einfach drauf", führte die Berlinerin in ihrer Story weiter aus.

Anzeige

Instagram / inaontourx Coupleontour, 2019

Anzeige

Instagram / coupleontour Coupleontour-Vanessa mit Baby Olivia im August 2022

Anzeige

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de