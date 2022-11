Nach ihrem Haarverlust: Coupleontour-Inas Perücke ist da!

Ina von Coupleontour leidet sehr unter ihrem Haarverlust. Wegen ihres erlittenen Schlaganfalls und den darauffolgenden Operationen am Kopf mussten ihr ihre langen blonden Haare abrasiert werden. Dass sich die TikTokerin damit nicht wohlfühlt, ist einer der Gründe, weshalb sie sich aktuell nicht im Netz zeigt, sondern nur über ihre Frau Nessi zu ihren Fans spricht. Doch nun hat sie ein Hilfsmittel, um wieder zurück zu ihrem alten Ich zu finden: Ina hat eine Perücke bekommen.

Die zeigte Nessi nun glücklich auf Instagram und probierte die langen blonden Haare direkt selbst auf. "Inas Perücke ist angekommen – oh mein Gott, ich freue mich so!", schrieb sie zu einem Foto von sich mit dem Haarteil. Mit der Optik war die Influencerin sehr zufrieden: "Ich finde die Farbe superschön und ich finde, [...] dass das sehr an Inas Haarfarbe dran ist". Die Perücke aus echten Haaren sehe supernatürlich aus und fühle sich auch sehr gut an. Deswegen posierte die Neu-Mama gleich stolz damit und schickte zahlreiche Fotos davon an ihre Liebste.

Auch die Fans zeigten sich begeistert von Inas Perücke – und rieten sogar Nessi direkt dazu, ihre eigenen Haare zu färben! "Du siehst echt Hammer aus mit der Haarfarbe", schwärmte ein User. "Leute, das ist nicht gut, dass ihr mir so was schreibt", antworte die Brünette, wohl nicht abgeneigt, darauf.

Instagram / coupleontour Nessi von Coupleontour mit Inas Perücke, November 2022

