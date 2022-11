Im heißen Lederlook: Demi Lovato posiert mit Freund Jute$

Alle Augen sind auf Demi Lovato (30) gerichtet! Die Sängerin ist erst seit wenigen Monaten mit dem Musiker Jute$ zusammen, der mit bürgerlichem Namen Jordan Lutes heißt. An ihrem 30. Geburtstag zeigte sich das Paar zum ersten Mal offiziell auf ihren sozialen Medien. Seitdem teilt die "Heart Attack"-Interpretin regelmäßige niedliche Pärchenbilder mit ihren Fans. Nun postete Demi neue Schnappschüsse von sich. Dabei ließ sie alle wissen, wie heiß sie ihren Freund findet.

Auf Instagram veröffentlichte Demi eine Fotoreihe von sich im Lederlook. Auf den Bildern sieht man die Beauty in einer schwarzen Lederjacke posieren. Ihr kurzer Haarschnitt ist mit Gel zurückgesteckt. Ihr Outfit ergänzte sie mit schwarzen Lederhandschuhen. Auf dem dritten Schnappschuss kuschelte sich Demi an ihren Freund. Er passte sich mit einer schwarzen Jacke und einem schwarzen Hemd an den Look der Sängerin perfekt an. "Wisch nach links, um zu sehen, wie heiß mein Freund ist", betitelte sie ihren Beitrag. "Kein swipe nötig, um zu sehen, wie sexy meine Freundin ist", kommentierte ihr Liebster dazu.

Die Fans setzten viele Herzen und Flammen unter Demis sexy Schnappschüsse. "Ihr beide seid das heißeste Paar aller Zeiten", schrieb ein Follower dazu. Weitere Personen meinten, dass die beiden gut zusammen passen. "Hoffentlich behandelt er dich gut" wünschte sich ein anderer User.

Instagram / ddlovato Demi Lovato, Sängerin

Instagram / ddlovato Demi Lovato, Sängerin

Splash News Demi Lovato mit dem Musiker Jute$ im August 2022

