An Demi Lovatos 30. Geburtstag: Jute$ teilt erste Paar-Pics

Demi Lovato (30) genießt ihren 30. Geburtstag mit ihrem neuen Freund Jute$! Bereits wenige Wochen zuvor behaupteten Stimmen, dass die Sängerin frisch verliebt ist – sogar Familie und Freunde der "Tell Me You Love Me"-Interpretin sollen bereits den neuen Mann an ihrer Seite kennengelernt haben. Mitte August machten sie ihre Liebe offiziell: Demi ist mit dem Musiker Jute$ zusammen! Pünktlich zum neuen Lebensabschnitt seiner Liebsten postete er jetzt die ersten Pärchen-Pics mit Demi!

Auf seinem Instagram-Account teilte Jute$ eine Reihe von süßen Fotos und Videos mit seinen Fans und gratulierte somit seiner Freundin zu ihrem Ehrentag: "Alles Gute zum Geburtstag, Baby. Du bist ein 30 Jahre altes Luder und ich bin der glücklichste Trottel der Welt, weil ich dich mein nennen darf. [...] Ich liebe dich", schrieb der Musiker zu den Aufnahmen, die zeigten, wie glücklich das Paar zusammen ist. Demi reagierte prompt in den Kommentaren auf den Geburtstagspost: "Du bist der beste Freund der Welt! "Ich bin einfach so dankbar, [...] denn ich habe noch nie in meinem Leben so gelacht [...]. Ich liebe dich so sehr, Schatz!"

Die Fans des frischverliebten Paares sind von den Geburtstagsgrüßen begeistert: "Das könnte der beste Geburtstagspost sein, den ich je gesehen habe! Alles Gute, Demi" oder "Ich freue mich so sehr für dich, du verdienst all die Liebe und das Glück der Welt", hieß es unter anderem in der Kommentarspalte.

Anzeige

Instagram / jutesmusic Jute$ und Demi Lovato

Anzeige

Instagram / jutesmusic Jute$ und Demi Lovato

Anzeige

Instagram / jutesmusic Demi Lovato und Jute$

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de