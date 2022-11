Lässiger Lederlook: So stylish zeigte sich Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal (41) zeigt sich von seiner modischen Seite! Dem gebürtigen US-Amerikaner wurde die Schauspielerei quasi in die Wiege gelegt: Sein Vater ist Regisseur, seine Mutter Drehbuchautorin und seine ältere Schwester Maggie Gyllenhaal (45) ein gefeierter Filmstar. Kein Wunder, dass auch Jake nicht mehr aus der Filmbranche wegzudenken ist – in zahlreichen Filmen wie zum Beispiel "Prince of Persia" und "Brokeback Mountain" stellte er sein Können bereits unter Beweis. Nun bewährte sich Jake auch noch als echter Modekenner!

Der "Prisoners"-Darsteller wurde nach seinem Besuch in der "Late Show with Stephen Colbert" in New York abgelichtet. Für diesen Anlass trug er eine beige Hose, einen schwarz-weiß gemusterten Pulli und dazu passende Sneaker. Die Jacke, die er darüber trug, war das Highlight seines Outfits: In einer braunen College-Jacke in cooler Lack-Optik lief er durch die Straßen. Natürlich blieb der Schauspieler nicht unerkannt – und ließ sich zu einem kleinen Plausch mit seinen Fans verleiten.

Im vergangenen Mai hatte Jake seine Fans zwar nicht mit seinem Look überrascht, dafür aber mit seiner Begleitung: Zusammen mit seiner Freundin Jeanne Cadieu schritt er über den roten Teppich. Die beiden sind schon seit 2018 ein Paar – gemeinsame Auftritte waren bisher jedoch eine Seltenheit.

Action Press / Backgrid Jake Gyllenhaal, US-amerikanischer Schauspieler

Action Press / Backgrid Jake Gyllenhaal nach der "Late Show with Stephen Colbert" im November 2022

Getty Images Jake Gyllenhaal und Jeanne Cadieu bei den Filmfestspielen von Cannes 2022

