Was für ein besonderer Auftritt. Jake Gyllenhaal (41) ist seit 2018 glücklich mit dem französischen Model Jeanne Cadieu zusammen. Ihre Beziehung hielten die beiden bislang noch ziemlich privat. Und auch auf Veranstaltungen sind sie noch recht selten zusammen unterwegs. Erst im vergangenen Oktober gab das Paar bei dem New York Film Festival sein Red-Carpet-Debüt. Nun schritten Jake und Jeanne zum ersten Mal auch in Cannes gemeinsam über den roten Teppich.

Hand in Hand besuchten der Schauspieler und seine 26-jährige Partnerin die Premiere des Films "L'innocent", die im Rahmen des Filmfestivals in Cannes stattfand. Bei ihrem ersten Cannes-Auftritt als Paar präsentierten die beiden Verliebten ihr Glück und posierten geduldig für die Fotografen. Die Französin strahlte auf dem roten Teppich an Jakes Seite in einem trägerlosen, pinken Kleid. Ihre silbernen High Heels verzierte jeweils eine große silberne Schleife an den Fußgelenk-Bündchen.

Obwohl, gemeinsame Auftritte des Pärchens immer noch eine Seltenheit sind, treten sie in der letzten Zeit insgesamt häufiger gemeinsam auf Veranstaltungen auf. Ist das vielleicht ein Zeichen, dass sie bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen? Immerhin äußert sich der Marvel-Star zunehmend offener zu seiner Beziehung mit Jeanne. Ganz abgeneigt scheint Jake jedenfalls nicht zu sein. "Alles, was ich will, ist, ein guter Ehemann und Vater zu sein", gab er sogar bereits im vergangenen Oktober in der "The Howard Stern Show" preis.

Getty Images Peter Sarsgaard, Maggie Gyllenhaal, Jake Gyllenhaal und Jeanne Cadieu, September 2021

Getty Images Jake Gyllenhaal und Jeanne Cadieu bei den Filmfestspielen von Cannes 2022

Getty Images Jake Gyllenhaal und Jeanne Cadieu bei der Vanity-Fair-Oscar-Party 2022

