Nach neuer Romanze: Kelsey Parker gibt Red Carpet-Debüt

Kelsey Parker strahlte wieder auf dem roten Teppich. Vor acht Monaten ist ihr Mann Tom Parker (✝33) an einem Hirntumor gestorben. Er hinterließ seine Frau und seine zwei Kinder. Die Schauspielerin scheint nun aber einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben: Sean Boggans. Trotz allem trägt die zweifache Mutter aber noch ihren Ehering. Nachdem bekannt wurde, dass sie eine neue Liebe gefunden hat, war Kelsey nun auch erstmals wieder auf dem Red Carpet unterwegs.

Kelsey hat ihr Debüt auf dem roten Teppich bei den "The Sun's Who Cares Wins"-Awards gegeben. Sie strahlte in einem Pailletten-Kleid und weißen Stiefeln, als sie die glitzernde Preisverleihung betrat, die von Davina McCall moderiert wird und bei der Helden aus dem gesamten Gesundheitssektor geehrt werden. Heute Abend wird sie sich mit Prominenten wie Anthony Joshua (33), Jamie Oliver (47), Harry Redknapp (75), Mel (47) B., Olivia Attwood, Susanna Reid (51), Ellie Simmonds und Katie Piper unter die glücklichen Nominierten mischen.

Kelsey und ihre neuer Liebster, der 38-jährige Sean, waren von gemeinsamen Freunden einander vorgestellt worden. Bei der Hochzeit eines Freundes in Greenwich im vergangenen Monat war er an ihrer Seite. "Es ist noch zu früh und sie hat viel zu tun, aber er hat sie so sehr unterstützt. Sie haben sich geküsst und sahen verliebt aus", verriet ein Gast vor einigen Tagen.

Instagram / being_kelsey Tom Parker, Sänger

Getty Images Kelsey Parker, November 2022

Getty Images Kelsey Parker, Schauspielerin

