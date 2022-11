Trotz neuer Romanze: Kelsey Parker trägt ihren Ehering noch

Kelsey Parker bewahrt noch immer das Andenken an ihren Mann. Acht Monate ist der Tod von Tom Parker (✝33) nun her. Bei dem The Wanted-Sänger wurde ein Gehirntumor festgestellt. Im März verlor er schließlich den Kampf gegen die Krankheit. Tom hinterließ neben seiner Frau Kelsey auch seine beiden Kinder. Die Schauspielerin scheint nun aber einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben: Sean Boggans. Trotz allem trägt die zweifache Mutter aber noch ihren Ehering.

Am Dienstag wurde Kelsey zum ersten Mal seit Bekanntwerden ihrer neuen Romanze gesehen. Auf den Bildern, die unter anderem MailOnline vorliegen sollen, ist der Ehering der ehemaligen Tänzerin zu sehen, während sie in ihrem geparkten Auto sitzt und mit dem Handy telefoniert. Kelsey trug für den Ausflug kein Make-up und hatte ihr blondes Haar nach hinten gekämmt.

Kelsey, die kürzlich zugab, dass sie es nach Toms Tod "schwer" fand, alleine zu sein, soll sich in der Anfangsphase einer Beziehung mit dem Elektriker Sean befinden. Eine Quelle behauptet, dass sich die beiden in diesem Jahr bei einem Urlaub auf Rhodos kennengelernt hätten und sich sehr nahe gekommen seien. Bei der Hochzeit eines Verwandten von Sean sollen die zwei sehr verliebt gewirkt haben.

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker mit ihren Kindern

Instagram / being_kelsey Tom Parker, Sänger

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker, Schauspielerin

