Nackter Busen und Nippelblitzer: Madonna provoziert erneut!

Madonna (64) kann es nicht lassen. Die Popikone teilt immer wieder sehr freizügige und teils skurrile Bilder und Videos im Netz. Zuletzt ein Clip, welcher zeigt, wie sie aus einem Hundenapf trinkt. Die Sorgen der Fans und Kritik anderer öffentlicher Personen scheinen die Sängerin nicht zu stören. Jetzt postete Madonna ein Video mit nackten Brüsten und riskierte damit, gegen die Richtlinien der Social-Media-Plattform zu verstoßen.

In dem Video, welches die 64-Jährige auf Instagram teilte, rekelt sie sich zu langsamer Jazz-Musik. Dabei trägt die "Hung Up"-Interpretin ein hautfarbendes Korsett, welches ihre Brüste kaum bedeckt. In einigen Sequenzen des Videos umfasst sie ihren Busen mit ihren Händen und entblößt dabei ihre Brustwarze! Sie kombiniert den lasziven Look mit einem Pelzmantel, Netzstrumpfhosen, goldenen Pumps und passenden goldenen Handschuhen. Die "Like A Virgin"-Sängerin kommentierte den Clip mit den Worten: "Ich bin in der Stimmung für Liebe."

Besonders der Pelzmantel sorgt bei Madonnas Followern für Aufruhr. Unter dem Posting häufen sich kritische Kommentare wie: "Ich hoffe bei Gott, dass das Kunstpelz ist" oder "Verbietet den Pelz!" Auch generelle Kritik an dem Verhalten der US-Amerikanerin wurde wieder zahlreich geäußert: "Du bist zu alt für diesen Scheiß."

Instagram/madonna Madonna, 2022

Instagram/madonna Madonna, Sängerin

Instagram / madonna Madonna im September 2022

