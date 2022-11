Ryan Reynolds ist noch nicht auf viertes Baby vorbereitet

Mittlerweile weiß Ryan Reynolds (46), was auf ihn zukommt! Er und seine Ehefrau Blake Lively (35) verkündeten im September, dass sie ihr viertes Kind erwarten. Die beiden Schauspieler sind bereits stolze Eltern von drei Töchtern: James (7), Inez (6) und Betty (3). Doch wie haben sie sich auf Baby Nummer vier vorbereitet? Ryan hat offenbar noch keine Maßnahmen bezüglich seines neuen Nachwuchses getroffen.

"Bei dem Ersten war alles perfekt, alles war vorbereitet und steril. Bei dem Vierten denkst du dir bloß: 'Oh, stimmt, es ist so weit. Ich sollte mal durchwischen oder so'", scherzt der Deadpool-Star in der "The Kelly Clarkson Show". Doch tatsächlich sei nicht viel Vorbereitung von seiner Seite aus geschehen. Ganz im Gegensatz zu Blake. "Sie ist bereit", berichtet Ryan. Beide seien jedoch ähnlich aufgeregt über den neuen Nachwuchs.

Nicht nur Ryan und Blake freuen sich auf Baby Nummer vier. Auch ihre Töchter sind ganz schon ganz gespannt. "Oh, ja, sie sind dabei. Sie lieben es. Sie sind bereit", erzählte der 46-Jährige stolz in einer Ausgabe von Entertainment Tonight.

LRNYC / MEGA Ryan Reynolds mit seiner Tochter Inez

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds 2016

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively mit ihren Töchtern James und Inez im Dezember 2016 in Hollywood

