Schau mal, Kanye West: So hot ist Freundin Juliana unterwegs

Kanye Wests (45) neue Freundin Juliana Nalú überlässt nichts der Fantasie. Erst vor wenigen Wochen wurden Kanye und Juliana erstmals zusammen auf einem Date gesichtet. Seitdem ist die 24-Jährige wahrscheinlich vor keinem Paparazzi mehr sicher. Noch bis vor Kurzem tauchten eher selten Pressefotos von dem brasilianischen Model auf – kaum datet sie den erfolgreichen Rapper, steht sie im Visier der Öffentlichkeit. Jetzt wurde sie nach einer wilden Partynacht extrem leicht bekleidet abgelichtet.

Am vergangenen Morgen wurde Juliana nach einer Partynacht in einem hautengen Netz-Einteiler von Jean Paul Gaultier (70) fotografiert. Es waren lediglich die intimsten Körperstellen – ihre Brust und ihr Schritt – von einem dennoch leicht durchsichtigen Stoff verhüllt. Offensichtlich schien sie die Aufmerksamkeit zu genießen und bot den Fotografen eine kleine Show. Nachdem sie den Weg zum Auto als Catwalk nutzte, hielt sie ihre leicht bekleidete Kehrseite in Richtung Kamera und rundete ihren Auftritt mit einem sexy Blick in die Linse ab. Das einzige komplett bedeckte Körperteil waren ihre Füße, die in klobigen Balenciaga-Stiefeln steckten.

Bislang postete das Model auf ihrem Instagram-Kanal kaum Presse-Fotos. Ihr Feed besteht hauptsächlich aus Bildern, die in ihrer Freizeit oder bei Shootings entstanden sind. Auch hier zeigt sie sich gerne leicht bekleidet – oft in Unterwäsche oder im Bikini am Strand.

MEGA919876_001 Juliana Nalú

Action Press / Backgrid Kanye West und Juliana Nalú im Oktober 2022

Instagram / juliananalu Juliana Nalú, Model

