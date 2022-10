Kanye West zeigt sich turtelnd mit seiner Neuen Juliana Nalú

Kanye West (45) will seine neue Flamme offenbar nicht verstecken. Der Rapper steckt derzeit in der Scheidung von Kim Kardashian (41). Zwar macht der Rapper immer wieder den Eindruck, nicht über die Reality-TV-Ikone hinweg zu sein und sie zurück zu wollen, doch gegenüber anderen Frauen ist er dennoch nicht abgeneigt. Vor rund einer Woche wurde der Musiker erstmals mit dem Model Juliana Nalú gesichtet. Jetzt turtelte er sogar offen mit der 24-Jährigen!

Am Mittwochabend wurde der 45-Jährige vor einem Studio in Los Angeles gesichtet. Dabei war er in Begleitung seiner neuesten Eroberung. Auf Fotos, die Page Six vorliegen, ist deutlich zu erkennen, dass Kayne und Juliana auch kein Geheimnis aus ihrer Romanze machen. Der "Donda"-Interpret hatte nicht nur seine Arme um die Brasilianerin gelegt, sondern küsste sie auch. Am gleichen Tag wurden die beiden außerdem bei einem Restaurantbesuch abgelichtet. Dabei trug Juliana ein paar Rosen – vermutlich ein Geschenk des Künstlers.

Ob Kanye in Juliana nun sein Glück gefunden hat? Auf ein Liebes-Comeback mit Kim darf er offenbar nicht hoffen. Die The Kardashians-Bekanntheit soll sogar den Kontakt zum Vater ihrer vier Kinder abgebrochen haben. "Sie hat genug von seinen Verschwörungstheorien, Mobbing und hasserfüllten Reden", erklärte eine Quelle gegenüber Page Six.

Anzeige

Getty Images Kanye West, Oktober 2018

Anzeige

Action Press / Backgrid Kanye West und Juliana Nalú im Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2019

Anzeige

Denkt ihr, zwischen Kanye und Juliana kann etwas Ernstes entstehen? Das glaube ich eher nicht... Ja, ich glaube schon! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de