Schluss gemacht: Hat Katie Price ihren Carl Woods betrogen?

Ist zwischen Katie Price (44) und Carl Woods tatsächlich alles aus? Schon länger kursieren Gerüchte, dass es bei dem Paar kriseln soll. Beide befeuerten die Spekulationen selbst, indem sie im Netz immer wieder kryptische Botschaften sendeten. Zuletzt sah es aber so aus, als hätten sie sich wieder zusammengerauft. Doch jetzt scheint endgültig Schluss zu sein: Carl hat herausgefunden, dass Katie ihn betrogen hat.

In seiner Instagram-Story richtete Carl sich heute an seine Fans. "Es ist nicht einfach für mich, das zu machen und um ehrlich zu sein, ist mir das auch peinlich", begann Carl sein Statement. "Katie und ich sind nicht mehr zusammen. Ich habe gestern herausgefunden, dass Katie mich betrogen hat." Das Model habe selbst auch schon zugegeben, dass sie mit einem anderen Mann geschlafen hat. Ihr ehemaliger Partner erscheint in dem kurzen Video sichtlich geknickt. "Also, das war es dann wohl", meinte er traurig.

Wie es jetzt weiter geht, scheint Carl noch nicht recht zu wissen, aber offenbar wird Katie fürs Erste kein Teil seiner Zukunft mehr sein: "Ich muss mich jetzt drauf konzentrieren, mich wieder aufzubauen und mein Leben wieder in den Griff zu bekommen." Er wolle sich auf sich selbst fokussieren, denn die Beziehung zu seiner Ex habe sich "erledigt".

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price, Dezember 2021

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price im Mai 2022

