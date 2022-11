Tom Hanks und seine Gattin verbringen glamouröse Date-Night

Tom Hanks (66) und Rita Wilson (66) strahlen um die Wette! Das Paar ist bereits seit 34 Jahren verheiratet, doch wirken sie noch so verliebt wie am ersten Tag. Doch nicht nur privat läuft es bei den Schauspielern so richtig gut. Auch beruflich sind sie ein starkes Team. Am 25. Dezember kommt ihr Film "A Man Called Otto" in die Kinos. Für den flitzten Tom und Rita jetzt ganz glamourös bei einer Date-Night über den roten Teppich!

Gemeinsam tauchten die beiden bei den 13. Governors Awards im Fairmount Century Plaza in Los Angeles auf. Stylish passte der eine sich auf den anderen ab – Schwarz war an diesem Abend ihre gemeinsame Farbe. Tom ließ sich in einem schlichten Anzug ablichten, während Rita auf ein glamouröses Glitzerkleid setzte. Beide könnten für ihre Arbeit an ihrem neuen Film für eine Preisverleihung im Gespräch sein.

Gegenüber People verriet Tom im Oktober, dass der Film "ein Film über Gemeinschaft und ein Film über Familie ist." Der 66-Jährige spiele einen mürrischen Witwer, der eine ungewöhnliche Freundschaft mit seinem neuen Nachbarn schließt. Es gehe um die Art und Weise, wie Menschen in Krisenzeiten zusammenhalten, offenbarte der "Forrest Gump"-Darsteller.

Anzeige

Getty Images Tom Hanks und Rita Wilson im November 2022

Anzeige

Getty Images Tom Hanks und Rita Wilson beim American Friends of Blerancourt Dinner im Jahr 2018

Anzeige

Getty Images Tom Hanks im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de