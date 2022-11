Total selten: Emma Stone mit Ehemann und Tochter gesichtet!

Emma Stone (34) scheint die Zeit mit ihrer Familie wirklich zu genießen. Seit mittlerweile sechs Jahren ist die Schauspielerin nun schon mit Dave McCary (37) glücklich. Vergangenes Jahr im März kam dann ihre gemeinsame Tochter Louise Jean McCary zur Welt, die das persönliche Glück der Eheleute komplett machte. Allerdings zeigen sich die Eltern nur selten mit ihrem Nachwuchs. Nun wurden Emma und Dave allerdings bei einem gemeinsamen Spaziergang mit der Kleinen gesehen.

Am vergangenen Montag schlenderte die kleine Familie gemeinsam durch New Orleans, wo Emma aktuell für ihren neuen Film "AND" dreht. Dabei wurden die 34-Jährige, ihr Mann und ihre Tochter von einigen Paparazzi entdeckt, die das Trio kurzerhand ablichteten. Augenscheinlich ließen sich Dave und Co. davon allerdings nicht aus der Ruhe bringen, denn die Aufnahmen zeigen, dass die Eltern seelenruhig mit ihrem Nachwuchs umherlaufen. Louise saß dabei die meiste Zeit in ihrem Kinderwagen und wurde abwechselnd von Emma und Dave geschoben. Als sich die Schauspielerin und der Regisseur dann allerdings einen Kaffee zum Mitnehmen gönnten, wuselte die Einjährige vor ihren Füßen umher.

Schon während der Schwangerschaft hatte Emma große Teile ihres Privatlebens über Monate hinweg geheim gehalten. Auch nach der Geburt hatte sie nur selten von ihrem Töchterchen erzählt. Im Mai 2021 hatte sie dann allerdings geschwärmt: "Es ist sehr, sehr aufregend! [...] Ich fühle mich sehr glücklich damit, wie es abgelaufen ist!".

MEGA Emma Stone und ihre Tochter Louise Jean im November 2022

MEGA Dave McCary mit seiner Frau Emma Stone und der gemeinsamen Tochter

MEGA Dave McCary mit Emma Stone und ihrer Tochter Louise Jean in New Orleans, 2022

