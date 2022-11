Beziehungspause von Harry Styles ist schwer für Olivia Wilde

Harry Styles (28) ist nun wohl einer der begehrtesten Junggesellen überhaupt! Der ehemalige One Direction-Sänger ist mit seiner Solo-Karriere mega durchgestartet und füllt riesige Hallen auf seiner Welt-Tournee. Fast zwei Jahre war der "As It Was"-Interpret mit seiner Schauspielkollegin Olivia Wilde (38) zusammen. In letzter Zeit kamen Gerüchte auf, dass das Paar wohl eine Pause einlege. Jetzt verriet ein Insider, dass die Unterbrechung der Beziehung für Olivia anscheinend hart sei.

Eine Quelle offenbarte gegenüber People, dass die Trennung trotz Einvernehmlichkeit an der Regisseurin nage: "Die Pause war bisher schwierig für Olivia. Sie hatten einige Probleme, aber Olivia dachte, sie würden das alles durchstehen. Sie ist enttäuscht. Aber es ist einfach eine schwierige Situation."

Die Trennung war wohl eine sehr rationale Entscheidung gewesen. Daher gibt es auch kein böses Blut zwischen den "Don't Worry Darling"-Co-Stars. "Er ist immer noch auf Tournee und geht jetzt ins Ausland. Sie konzentriert sich auf ihre Kinder und ihre Arbeit in L.A. Die beiden haben unterschiedliche Prioritäten, die sie auseinanderhalten," hatte ein Insider die Umstände vergangene Woche erklärt.

UPI/Newscom/SIPA Harry Styles und Olivia Wilde auf der "Don't Worry Darling"-Premiere in New York

Instagram / oliviawilde Olivia Wilde mit ihren Kindern Daisy und Otis

Getty Images Harry Styles bei den Grammy Awards 2021

