Dieses Spice Girl half Robbie Williams in schlimmster Zeit!

Robbie Williams (48) durchlebte viele Höhen und Tiefen. Nachdem er als Mitglied der Boygroup Take That plötzlich zum Star wurde, stieg ihm der Ruhm zu Kopf: Er entwickelte eine schlimme Alkohol- und Drogensucht. Das ging sogar so weit, dass schließlich nur noch ein Entzug das Leben des Sängers retten konnte. Heute hat er seit 22 Jahren keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt – auch wegen einem ganz bestimmten Menschen: In seinen dunkelsten Stunden half ihm ausgerechnet Spice Girl Geri Horner (50)!

Bei seinem Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie reflektierte er laut Gala seine schlimmste Zeit während der Drogensucht – und betonte dabei die große Rolle, die seine Musikerkollegin während des Heilungsprozesses spielte. "Wir sind zusammen in den Urlaub gefahren und haben die ganze Zeit geredet. Das war wahnsinnig wichtig für mich", erzählte Robbie. Danach habe er Geri einen Song gewidmet: In seinem Lied "Eternity" (zu deutsch: "Ewigkeit") dankt er Geri für ihre Freundschaft.

Doch zwischen den beiden lief mehr: In den 2000er-Jahren waren Robbie und Geri kurzzeitig ein Paar. Und die Hilfe der Musikerin für ihren Liebsten war damals nicht einseitig: Auch Geri berichtete bereits, dass ihr Ex-Freund ihr das Leben rettete, als sie in eine schwere Ess-Brech-Sucht hineingerutscht war. "Die Bulimie wäre ohne seine Hilfe schlimmer geworden. Ich werde ihm für immer dankbar sein", sagte sie laut ntv.

Anzeige

Getty Images Robbie Williams bei "Wetten, dass..?" im November 2022

Anzeige

Getty Images Geri Horner, 2021

Anzeige

Getty Images Robbie Williams, 1999

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de