Fan-Meinung: Walentina soll zu Jeremy ins Promi-BB-Loft!

Wird Jeremy Fragrance (33) heute Abend wieder auf ein bekanntes Gesicht treffen? Am Mittwoch gewann der Parfüm-Influencer bei Promi Big Brother ein Spiel gegen Walentina Doronina (22) und durfte daraufhin das luxuriöse Loft beziehen. Danach durften Zuschauer abstimmen, wer von den anderen Bewohnern sich zu dem Unternehmer gesellen soll. Promiflash wollte vorab von euch wissen, wen ihr an Jeremys Seite seht: So habt ihr entschieden!

Insgesamt nahmen 1.349 Leser an der Promiflash-Umfrage teil (Stand 23. November, 19:20 Uhr). 522, und damit 38,7 Prozent, stimmten dafür, dass Walentina zu dem gebürtigen Oldenburger ins Loft ziehen soll. Auf dem Dachboden beleidigte die Reality-TV-Kandidatin den 33-Jährigen zunächst heftig, nachdem er sich weigerte, sein Outfit zu wechseln. Später näherten sich die beiden jedoch wieder an und sollen den Promiflash-Lesern zufolge im Loft jetzt wieder zueinanderfinden.

Auf Platz zwei landete Menderes (38) mit 232 Stimmen, und damit 17,2 Prozent. Außerdem können sich Promiflash-Leser vorstellen, dass Nacktschnecke Micaela Schäfer (39) dem Webstar im Luxusbereich Gesellschaft leistet. Das Erotikmodel bekam noch 173 Stimmen und damit 12,8 Prozent.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Anzeige

Sat.1 Walentina Doronina bei "Promi Big Brother" 2022

Anzeige

Sat.1 Jeremy Fragrance bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Sat.1 Jeremy Fragrance, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de