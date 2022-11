Hanna Annika und Cedric Beidinger total verknallt im Urlaub

Diese beiden sind überglücklich! Seit Ende April sind Cedric Beidinger und Hanna Annika (24) ein Paar. Zuvor hielten die beiden Reality-TV-Stars das einige Zeit geheim – unter anderem, weil Cedric noch bei Ex on the Beach teilgenommen hat. Jetzt sind die zwei jedoch ein Herz und eine Seele. Im gemeinsamen Liebesurlaub beweisen die Influencer das nun erneut: Cedric und Hanna turteln heftig in Ägypten!

Auf Instagram nehmen der #CoupleChallenge-Kandidat und seine Liebste die Fans stets in ihrem Urlaub mit. So teilen sie niedliche Videos von sich im Pool, kuscheln auf der Liege oder posieren im Sonnenuntergang. Unter den Beiträgen schwärmen sie nur so voneinander: "Die größte Sehenswürdigkeit, die es gibt, ist die Welt. Wir beide stehen gerade am Anfang unserer Reise, doch ich weiß, ich will diese mit dir beenden", schrieb Cedric zum Beispiel zu einem Bild mit der Blondine.

Mit Promiflash plauderten die beiden auch schon über ihre Zukunftspläne. "Wir wollen auf jeden Fall eine Familie. Das ist uns ganz, ganz wichtig. [...] Wenn einer keine Familie möchte, ist das für mich ein Grund, wo ich dann sage: 'Dann bringt das Ganze auch nichts'", stellte Cedric im Interview vor einigen Wochen klar.

Instagram / hannannika_ Cedric Beidinger und Hanna Annika in Ägypten

Sonstige Cedric Beidinger und Hanna Annika, Reality-TV-Stars

Instagram / cedricbeidinger Hanna Annika und Cedric Beidinger

