Herzschmerz: Millie Court und Chloe Burrows wohnen zusammen

Millie Court will ihre gute Freundin augenscheinlich unterstützen. Im vergangenen Juli hatte die traurige Nachricht die Runde gemacht, dass sich die Blondine und ihr Freund Liam Reardon nach nur einem Jahr Beziehung getrennt haben. Auch die Liebe zwischen ihren Love Island UK-Co-Stars Chloe Burrows und Toby Aromolaran ging im vergangenen Monat in die Brüche. Jetzt verriet Millie, dass sie inzwischen mit Chloe zusammengezogen sei.

Wie Daily Mail nun berichtete, sind die beiden Reality-TV-Sternchen seit einigen Tagen Mitbewohnerinnen. "Ich bin sogar offiziell mit Chloe zusammengezogen", verriet die 25-Jährige gegenüber dem britischen Magazin. Sie fuhr fort, dass sie es im Moment schön fände, nicht allein zu sein und Chloe und sie gerne Zeit miteinander verbringen würden. "Es fühlt sich einfach gut an, einander zu haben, weil wir beide jetzt Single sind und uns gegenseitig unterstützen und helfen können", erklärte Millie.

In ihrem neuen YouTube-Video gewährte die Influencerin ihren Fans dann auch gleich noch einige Einblicke in ihr neues Zuhause. Stolz führte sie die Zuschauer durch ihr Wohnzimmer, das laut eigener Aussage allerdings noch nicht ganz fertig sei. Dennoch war in dem Clip bereits zu sehen, dass die Wohnung der Freundinnen in Essex unter anderem mit einem rosafarbenen Sofa und einem großen Esstisch ausgestattet ist.

