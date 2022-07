Nach einem Jahr: UK-"Love Island"-Sieger haben sich getrennt

Traurige Neuigkeiten von dem einstigen Love Island-Traumpaar. Vergangenes Jahr nahmen Liam Reardon und Millie Court an der britischen Version der Kuppelshow teil – und verliebten sich dort tatsächlich ineinander. Obendrauf verließen die beiden die Show sogar als Sieger und zogen kurz darauf zusammen – doch nun der Schock: Millie und Liam haben sich nach einem Jahr Beziehung ganz plötzlich getrennt.

In ihrer Instagram-Story machte die Influencerin das Liebes-Aus publik. "Es war eine schwere Entscheidung und mir geht es schlecht damit, aber es ist schlussendlich das Beste für uns", ließ Millie ihre Fans wissen. Weiter bedankte sie sich bei ihren Fans – und drückte ihre Freude darüber aus, was für eine tolle Erfahrung ihre Zeit bei "Love Island" war und welche Möglichkeiten sich ihr dadurch ergeben haben. Nun blickt sie aber nach vorne: "Wir sind beide bereit für neue Kapitel und ich freue mich auf das, was als Nächstes kommt."

Auch Liam meldete sich bereits bei seinen Fans und verkündete ebenfalls die Trennung. Er fand zusätzlich noch warme Worte an seine Ex: "Wir bleiben weiterhin Freunde und ich bleibe Millies größter Unterstützer in allem, was sie tut, und ich weiß, dass sie alles meistern wird."

Anzeige

Instagram / liamreardon1 Millie Court und Liam Reardon im April 2022

Anzeige

Instagram / milliegracecourt Millie Court und Liam Reardon, britische TV-Stars

Anzeige

Instagram / milliegracecourt Millie Court und Liam Reardon, UK-"Love Island"-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de