Ist "Hochzeit auf den ersten Blick"-Oliver noch verheiratet?

Hat Oliver und Michaelas Ehe auch nach dem Hochzeit auf den ersten Blick-Finale noch Bestand? Der Restaurantmanager und die Justizvollzugsbeamte haben sich im Rahmen der TV-Sendung das Jawort gegeben, ohne sich vorher gekannt zu haben. Nach der Hochzeit wurden sie immer vertrauter miteinander – im Finale stand fest: Sie wollen auf jeden Fall verheiratet bleiben. Doch wie sieht das jetzt, mehrere Monate nach den Dreharbeiten, aus?

Auf Instagram teilten Oliver und Michaela einen Post, in dem sie die vergangenen sechs Monate Revue passieren ließen. "Manchmal ändert sich in einem Jahr so wenig und dann plötzlich an einem Tag alles! Am 16. Juni 2022 änderte sich unser Leben und wir waren auf einmal nicht mehr alleine", schrieben sie zu einem gemeinsamen Foto. Sie hätten sich mit der Hoffnung, den Partner fürs Leben zu finden, auf das Experiment eingelassen. "Nach einem halben Jahr können wir nun sagen, dass es so gekommen ist. Vielleicht war es Glück oder auch die Offenheit für dieses Experiment", betonte das Paar.

Darüber hinaus bedankten sich die beiden bei allen, die sie auf ihren Weg gebracht und begleitet haben. Michaela fügte noch hinzu: "Oliver, danke, dass du an meiner Seite bist. Danke für die letzten Monate. Ich freue mich brutal auf die Zukunft mit dir! Wir können sagen, dass aus Wissenschaft Liebe geworden ist."

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Oliver und Michaela

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Michaela und Oliver

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Oliver und Michaela bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

