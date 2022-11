Nach schweren Verbrennungen: Jay Leno kehrt auf Bühne zurück

Jay Leno (72) ist zurück! Vor wenigen Wochen geriet der ehemalige "The Tonight Show"-Moderator in einen schweren Unfall: Während sich der Autoliebhaber in seiner Garage an einem Fahrzeug zu schaffen machte, entfachte ein Brand, durch welchen er schwere Verbrennungen erlitt. Nach neun Tagen Klinikaufenthalt wurde der Amerikaner aber vor Kurzen entlassen. Sich weiterhin auszuruhen, scheint für ihn aber keine Option – Jay möchte endlich wieder auftreten!

Der 72-Jährige bestätigte nun selbst, dass er bald wieder auf der Bühne stehen wird, bevor er ein Auto in dieselbe Garage fuhr, in der sich der Benzinbrand ereignete: "Ich werde am Sonntag im Comedy & Magic Club auftreten", erklärte er, wie Page Six berichtete. Obwohl die Narben der Verbrennungen dritten Grades in seinem Gesicht und an den Händen deutlich sichtbar waren, schien der "Jay Leno's Garage"-Star guter Dinge zu sein: "[Ich] halte durch. Alles ist in Ordnung", betonte Jay zudem.

Bereits während seiner Behandlung im Krankenhaus zeigte sich die US-Talklegende zuversichtlich, bald wieder für seine Fans da zu sein: "Ich bin okay. Ich brauche nur ein oder zwei Wochen, um wieder auf die Beine zu kommen", erklärte Jay einem Statement gegenüber People.

Anzeige

Getty Images Jay Leno im August 2022

Anzeige

Splash News / ActionPress Jay Leno, Moderator

Anzeige

Getty Images Jay Leno im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de