Nach schweren Verbrennungen: Jay Leno aus Klinik entlassen!

Jay Leno (72) ist auf dem Weg der Besserung! Der ehemalige "The Tonight Show"-Moderator und bekannte Autoliebhaber hatte Mitte November unter einem Wagen in seiner Garage gearbeitet, als plötzlich ein Benzinbrand entfachte. Der Komiker wurde daraufhin unter dem Fahrzeug hervorgezogen und wegen schwerer Verbrennungen in eine Klinik gebracht. Dort unterzog er sich einer chirurgischen Exzision sowie einer Transplantation der Verbrennungen. Nach neun Tagen Behandlung durfte Jay jetzt wieder nach Hause!

"Der Comedian Jay Leno wurde heute aus dem Grossman Burn Center entlassen", teilte das Krankenhaus in einer Mitteilung mit, die People vorliegt. Die Klinik veröffentlichte ein Foto, das den 72-Jährigen gemeinsam mit seinen Pflegerinnen zeigt. Auf dem Schnappschuss sieht Jay glücklich und zufrieden aus. Er werde nun weiter ambulant behandelt. "Jay möchte alle wissen lassen, wie dankbar er für die Behandlung ist, die er erhalten hat, und er ist sehr dankbar für alle guten Wünsche", richtete das Krankenhaus aus.

Zwei Tage nach dem Vorfall hatte sich Jay zum ersten Mal gemeldet: "Ich bin in Ordnung. Ich brauche nur ein oder zwei Wochen, um wieder auf die Beine zu kommen", sagte er in einer Erklärung, die People vorliegt. Sein Arzt fügte hinzu: "Ich gehe davon aus, dass er sich vollständig erholen wird. Ob es sich um Überbleibsel dieser Verletzung handelt, lässt sich noch nicht sagen. Ich würde sagen, dass seine Verletzungen schwerwiegend sind, sein Zustand ist gut."

Getty Images Jay Leno bei der US-Entertainment Auto Museum Gala im Oktober 2018

Getty Images Jay Leno im Januar 2018

Getty Images Jay Leno in New York, Oktober 2018

