Prinz Andrew und Harry: Keine Vertretung für König Charles!

Jetzt ist es Gewissheit! Sowohl Prinz Harry (38) als auch Prinz Andrew (62) sind aus verschiedensten Gründen in Ungnade des britischen Königshauses gefallen. Der Sohn von König Charles III. (74) hatte seine royalen Pflichten freiwillig niedergelegt, während der Bruder des Regenten aufgrund eines Missbrauchsskandals seine königliche Berufung entzogen wurde. Jetzt wurde beschlossen, dass beide im Falle eines Fehlens des Königs diesen nicht vertreten dürfen.

Falls der Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) einmal krank oder im Ausland sein sollte, dürfen weder sein Sohn noch sein Bruder ihn im Staatsrat vertreten, berichtete unter anderem Express. Ein neuer Gesetzesentwurf besagt, dass nur arbeitende Royals für den regierenden Blaublüter einspringen dürfen.

Bisher dürfen Harry und seine Frau Meghan (41) ihre royalen Titel weiterhin tragen. Auch das könnte sich bald ändern. "Das Interessante an den Titeln ist, dass der Monarch nicht die Macht hat, ihnen die Titel zu entziehen, sodass es einer Gesetzesänderung bedarf", hatte der Adelsexperte Richard Palmer gegenüber Express erklärt. Offenbar werde an so einer Gesetzesvorlage gerade gearbeitet.

Getty Images König Charles III. im November 2022

Getty Images Prinz Andrew im Juli 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im April 2022

