Seltener Einblick: Heidi Klum teilt Foto mit Söhnchen Johan!

Auf die Privatsphäre ihres Familienlebens legt Heidi Klum (49) immer einen großen Wert! So hatte das Model, das schon als Victoria's Secret-Engel über den Laufsteg stolziert ist, die Identitäten ihrer vier Kinder immer sehr stark geschützt. Erst als Töchterchen Leni 18 Jahre alt wurde, präsentierte die Blondine sie der Öffentlichkeit. Nun zeigt Heidi ein weiteres Kind mit Gesicht und zwar ihren Sohn Johan!

Auf Instagram teilte sie ein gemeinsames Throwback-Foto mit ihrem Sohn Johan. Während die Vierfachmutter verschmitzt in die Kamera lächelt, zieht ihr Nachwuchs eine süße Grimasse und streckt dabei die Zunge heraus. Den Beitrag kommentierte die 49-Jährige mit einem Geburtstagsgruß an ihren Sprössling: "Süße 16 bist du heute geworden, Johan. Ich liebe dich sooo sehr!" In ihrer Story teilte Heidi dann noch ein Bild von hinten, auf dem man die Pracht von Johans Afrolocken bewundern kann.

Erst Mitte November verriet Heidi, dass sie sich ein Kind mit ihrem Gatten Tom Kaulitz (33) durchaus vorstellen könne. Im Interview mit The Sun äußerte sie: "Die 50 steht vor der Tür. Und je älter man wird, desto schwieriger wird es." Aus dem Grund stellte sie abschließend klar: "Aber würde ich es wollen? Manchmal denke ich ja."

Instagram / heidiklum Heidi Klum teilt Throwback-Foto mit Sohn Johan als kleines Kind

Instagram / heidiklum Heidi Klums Sohn Johan an seinem 16. Geburtstag am 22. November 2022

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im November 2022

Meint ihr, Heidi wird Johans Gesicht auch erst zeigen, wenn er 18 ist?



