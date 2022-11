Wegen mentaler Probleme: Joelina Drews nimmt sich Auszeit

Joelina Drews (27) hat mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Die Sängerin hält ihre Fans im Netz immer auf dem Laufenden über ihr Leben und ihren Alltag mit ihrem Freund Adrian. Auch neue Musik veröffentlicht sie normalerweise regelmäßig – doch in letzter Zeit wurde es etwas stiller um die Tochter von Jürgen Drews (77), neue Songs ließen auf sich warten. Nun erklärte sie ihre Auszeit: Joelina ist aktuell in einer schlechten psychischen Verfassung.

"Mir ging es in den letzten Wochen mental nicht gut. Ich bin aktuell in einer Lage, in der ich mich nicht wohlfühle und extreme Selbstzweifel habe", gestand sie auf Instagram ehrlich. Deshalb habe Joelina sie sich auch weniger bei ihren Fans gemeldet: "Ich brauchte einfach eine Auszeit. Auch musikalisch". Dennoch bestehe jetzt kein Grund zur Sorge, denn sie sei auf dem Weg der Besserung und arbeite viel an sich selbst, um sich wieder besser zu fühlen.

Ganz mit der Musik aufhören werde "Joedy" aber auch in den schwersten Zeiten niemals. "Das ist meine größte Leidenschaft und alles, wofür ich lebe. Ich habe nur gemerkt, dass ich oftmals selbst der Grund für meine Blockade und die Steine auf meinem Weg war", stellte sie klar. Dafür könne aber nur die Musikerin alleine eine Lösung finden.

Instagram / joedybeats Joelina Drews, Musikerin

Instagram / joedybeats Joelina Drews und ihr Freund Adrian, Oktober 2022

Instagram / joedybeats Joelina Drews, Sängerin

