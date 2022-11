Wie kuschelig! Kim Kardashian zeigt ihre schlafenden Kids

Kim Kardashian (42) gewährt niedliche Einblicke in ihr Familienleben! Die TV-Bekanntheit darf sich stolze Vierfach-Mama nennen. So zeigt Kim nicht nur regelmäßig ihren Fans, was ihr Leben als Realitystar und Unternehmerin für sie parat hält, sondern auch wie North (9), Saint (6), Chicago (4) und Psalm (3) sie im Alltag auf Trab halten. Davon scheinen sich die Kids aber nun eine Auszeit gegönnt zu haben: Im Netz postete Kim kuschelige Aufnahmen von ihren schlafenden Kindern!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Kim diese niedliche Bilderreihe: Auf den beiden Aufnahmen sieht man, wie Saint, Psalm und Chicago tief und fest in einem XXL-Bett schlummern. "Es gibt nichts Besseres als diese kleinen Kuscheleinheiten", schrieb Kim zu den süßen Schnappschüssen und teilte diese mit zwei roten Herzen.

Die Fans der Unternehmerin sind ganz vernarrt in die Aufnahmen ihrer Kids: "Es geht nichts über Geschwisterliebe!", "Das Beste daran, Eltern zu sein, ist, mit seinen Kindern zu kuscheln und die Energie der Liebe zu spüren! Genieße das mit den Kleinen!", oder "Deine Kinder sind so wunderschön!", schrieben einige Social-Media-Nutzer in den Kommentaren.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Kids im November 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren vier Kids Saint, Psalm, Chicago und North

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Kids im November 2022

