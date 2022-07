Süß: Kim Kardashian postet seltene Pics mit allen vier Kids

Kim Kardashian (41) hat ihre Kids um sich versammelt! Die The Kardashians-Bekanntheit darf sich mittlerweile schon mehrfache Mama nennen: Gemeinsam mit ihrem Ex Kanye West (45) bekam sie vier wunderschöne Kinder. North (9), Saint (6), Chicago (4) und Psalm (3) tummeln sich um die Unternehmerin – und wirbeln scheinbar auch im Urlaub das Leben ziemlich auf! Das teilte Kim nun auf neuen Bildern: Hier posiert sie mit allen vier Kids!

Auf Instagram veröffentlichte die Beauty gleich mehrere Schnappschüsse aus dem Urlaub. An einem Traumstrand posiert die Familie in den Wellen – und Kim hat scheinbar alle Hände voll zu tun, ihre Kids im Griff zu halten. Ein bisschen Spaß darf dabei jedoch auch nicht fehlen! Ihre älteste Tochter North versucht sogar, ihre Mama huckepack zu tragen, was jedoch mit viel Gelächter in den Wellen endet.

Schon vor wenigen Tagen teilte Kim Fotos vom Strand – da jedoch gemeinsam mit ihrer Schwester Khloé Kardashian (38). Die feierte nämlich ihren 38. Geburtstag und hatte dabei sichtlich Spaß mit ihrer Familie. Im absoluten Traumurlaub posierten die Schwestern oder planschten mit den Kids im kristallklaren Wasser.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren vier Kids Psalm, Chicago, North und Saint

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit North und Chicago

Anzeige

Instagram / khloekardashian Kim Kardashian und Khloé Kardashian im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de