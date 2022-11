Angelina Jolie und Zahara gönnen sich Mutter-Tochter-Tag

Angelina Jolie (47) und Zahara Jolie-Pitt (17) gönnten sich einen Mutter-Tochter-Tag! Seit August ist der drittälteste Nachwuchs der Schauspielerin auf dem Spelman College in Atlanta und somit weit weg von seiner Familie. Der "Tomb Raider"-Darstellerin soll der Umzug ihrer Tochter schwergefallen sein, da die beiden ein enges Verhältnis zueinander haben. Jetzt scheint der Teenie seiner Mutter einen Besuch abgestattet zu haben und nutzte die gemeinsame Zeit prompt für einen Shoppingausflug.

Auf neuesten Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, sieht man Angelina und Zahara bei einem Einkaufsbummel in West Hollywood. Paparazzi erwischten die zwei in einem Parkhaus. Angelina hüllte sich in ein unauffälliges Outfit: Sie trug einen langen Trenchcoat und eine schwarze Sonnenbrille. Auch die 17-Jährige entschied sich für einen lässigen Look und kombinierte zu ihrem ebenso schwarzen Outfit schwarz-weiße Chucks.

Zahara scheint trotz ihres neuen Lebensabschnitts gerne nach Hause nach Los Angeles zu kommen. Bevor es für sie aufs College ging, verbrachte sie die letzten Tage mit Angelina. Für die 47-Jährige war es nicht einfach, dass ihre Tochter nun flügge wird. "Es wird Angelina schwerfallen, sie gehen zu lassen, denn sie sind so eng miteinander verbunden", betonte ein Insider gegenüber HollywoodLife.

Instagram / angelinajolie Angelina Jolie und Zahara Jolie-Pitt im Februar 2022

Getty Images Angelina Jolie im Weißen Haus in Washington, 2022

Tiziana Fabi/Afp via Getty Images Zahara Jolie-Pitt, Tochter von Angelina Jolie und Brad Pitt

