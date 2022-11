Auftritt mit ihren Zwillingen: Mariah Carey singt Playback!

Mariah Carey (53) schockt ihre Fans. Bald ist es wieder soweit: "All I Want For Christmas Is You", der Weihnachts-Hit der Sängerin, wird zur besinnlichen Jahreszeit im Radio rauf- und runterlaufen. Die Musikerin bezeichnet sich selbst als "Weihnachtskönigin". Schon jetzt performte die Künstlerin ihren berühmten Song in New York City gemeinsam mit ihren Zwillingen. Doch vielen Fans gefiel der Auftritt so gar nicht: Mariah hat nämlich Playback gesungen!

Bei der alljährlichen "Macy's Thanksgiving Day Parade" trat Mariah Daily Mail zufolge mit ihrem Hit "All I Want For Christmas Is You" auf. Doch Zuschauern fiel auf, dass die US-Amerikanerin lediglich ihre Lippen zu dem Lied bewegte, anstatt es wirklich zu singen. "Sie versucht nicht einmal, es zu verbergen", schrieb daraufhin ein verärgerter Fan auf Twitter. "Die selbst ernannte Weihnachtskönigin singt Playback", stichelte ein anderer.

Was ihre Fans aber besonders freute, war, dass Mariahs Zwillinge Moroccan (11) und Monroe (11) mit ihrer Mama auf der Bühne standen und mit ihr gemeinsam die Weihnachtszeit einläuteten. "Ich bin dankbar und stolz auf meine wunderschönen Kinder Roc und Roe", schwärmte Mariah von dem Auftritt ihrer Kinder auf Instagram.

Instagram / mariahcarey Mariah Carey in New York City

Getty Images Mariah Carey mit ihren Kindern Moroccan und Monroe Cannon bei der Enola Holmes 2 Premiere

Instagram / mariahcarey Mariah Carey, Sängerin

