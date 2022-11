Kim Kardashian spricht mit North über Nacht ihre Zeugung

Kim Kardashian (42) packt mal wieder ein intimes Detail aus. Die Keeping up with the Kardashians-Beauty hat mit ihrem Ex Kanye West (45) vier Kinder: North West (9), Chicago West (4), Saint West (6) und Psalm West (3). North, die Älteste, scheint ihr besonderes Talent bereits entdeckt zu haben: Make-up. Die Neunjährige schminkte bereits ihre Mama und auch ihre Tante Kylie Jenner (25). Kim verriet ihrer Tochter jetzt etwas über den Tag ihrer Zeugung.

Im Staffelfinale von "The Kardashians" sah man die 42-jährige SKIMS-Gründerin und ihr ältestes Kind bei einem Besuch der Balmain-Büros in Paris. Während sie sich mit dem Kreativdirektor des Modehauses, Olivier Rousteing, unterhielt, verriet Kim, dass der Designer an ihrer Zeugung beteiligt war. "Northie, ich kannte Olivier schon, bevor du ein Baby warst. Und der hat Daddy dieses blaue Kleid geschenkt, das er sich für mich gewünscht hat." Und dann plauderte sie ein ziemlich intimes Detail aus: "Ein Jahr bevor du geboren wurdest, hatte ich Geburtstag und trug das Kleid, und in der Nacht, in der ich das Kleid trug, wurde ich schwanger und du kamst in meinen Bauch. Olivier hat also auch etwas damit zu tun, dass du auf diesem Planeten bist."

Ein Fan schrieb anschließend auf Twitter: "LMAO, nicht Kim, die North erzählt, dass sie schwanger wurde, als sie das blaue Kleid trug." Ein anderer User teilte ebenfalls seine Gedanken zu der Szene: "Kim klingt gerade wie Kris lmao, die North diese ganzen Geschichten erzählt und die sitzt nur da mit ihrer Cola."

Instagram / kimkardashian North West, Tochter von Kim Kardashian und Kanye West

Snorlax / MEGA Kim Kardashian mit ihrer Tochter North

Getty Images Kim Kardashian, Reality-Star

