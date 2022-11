Wie ein Profi: North West schminkt ihre Tante Kylie Jenner

North West (9) tritt in die Fußstapfen ihrer Tante Kylie Jenner (25). Kylie ist mit ihrer Beauty-Marke Kylie Cosmetics seit Beginn der Gründung im Jahr 2014 außerordentlich erfolgreich. Ihre Nichte North West interessiert sich, laut ihrer Mutter Kim Kardashian (42), schon sehr für Make-up. Um ihr Talent in dem Bereich zu zeigen, musste Kylie jetzt herhalten. In einem neuen Reel für Kylie Cosmetics schminkte die Neunjährige ihre erfolgreiche Tante.

Da hat sich North wohl schon einiges von der Expertin abgeschaut. In dem Kurzvideo scheinen die Handgriffe und die Reihenfolge des Make-up-Auftragens perfekt zu sitzen. Zuerst wird die Foundation mit einem Schwämmchen aufgetragen, dann folgt die Kontur, der Lippenstift, der Bronzer und der Concealer. Der Lidschatten inklusive Eyeliner darf in einem Full-Face-Make-up natürlich auch nicht fehlen. Hauptsächlich zeigt der Clip auf Instagram das Gesicht der milliardenschweren Unternehmerin und die schminkenden Hände. Daher scheint es so, als hätte North noch einen kleinen Helfer gehabt.

Das Video wurde ebenfalls auf dem gemeinsamen TikTok-Kanal von Kim und North geteilt. Nach neun Stunden hatte das Video bereits 9,4 Millionen Views und 1,8 Millionen Gefällt-mir-Angaben. Obwohl auch die anderen Videos der beiden immer sehr erfolgreich waren, sind diese Aufruf-Zahlen in so kurzer Zeit doch fast rekordverdächtig.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Oktober 2022

Getty Images North West und Kim Kardashian im Juli 2022

Backgrid Kylie Jenner auf der Pariser Fashion Week im September 2022

