Kourtney Kardashian würde Khloés Sohn offenbar gerne stillen

Hat Kourtney Kardashian (43) Babyfieber? Die älteste Kardashian-Schwester hat drei eigene Kinder mit ihrem Ex Scott Disick (39). Im Sommer dieses Jahres hatte der Realitystar bei einer extravaganten Hochzeit in Italien den Schlagzeuger Travis Barker (47) geheiratet. Auch ihre Schwester Khloé (38) ist bereits Mutter. Im August war ihr zweites Kind zur Welt gekommen. Jetzt offenbarte Kourtney, dass sie ihren kleinen Neffen gerne zur Brust nehmen würde.

In der neusten Folge der Realityshow The Kardashians himmelte die 43-Jährige Khloés Sohn an. "Wenn sie den Mund aufmachen und so wie sie riechen", schwärmte Kourtney. "Ich wünschte, ich könnte dich stillen", entfuhr es ihr. Ihre Schwester fand das offenbar etwas übertrieben. "Oh mein Gott, Kourt, beruhige dich!", erwiderte Khloé lachend.

Die 38-Jährige hatte ihren Sohn mithilfe einer Leihmutter auf der Welt begrüßt. Den Namen des neusten Kardashian-Sprosses behält die Ex von Tristan Thompson (31) bisher noch für sich. Vor wenigen Tagen hatte Khloé allerdings verraten, dass er wohl – wie Töchterchen True (4) – mit dem Anfangsbuchstaben T beginnt.

Anzeige

Cobra Team / BACKGRID Kourtney Kardashian und Travis Barker auf ihrer Hochzeit

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Scott Disick mit ihren Kids Reign, Penelope und Mason

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihre Tochter True Thompson im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de