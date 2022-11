Babyname: Khloé Kardashian verrät den Anfangsbuchstaben!

Lüftet Khloé Kardashian (38) endlich das Geheimnis? Trotz des Dramas um Tristan Thompsons (31) Affäre mit Maralee Nichols entschied sich die Schwester von Kim Kardashian (42) dazu, mithilfe einer Leihmutter ein zweites Kind mit ihrem Ex zu bekommen. Im vergangenen August war es dann endlich so weit: Khloé und Tristan durften ihren kleinen Sohn auf der Welt begrüßen. Wie sein Sprössling heißt, gab der Realitystar allerdings noch nicht bekannt – zumindest den Anfangsbuchstaben verriet Khloé aber jetzt!

In der Vorschau der neuen Folge The Kardashians wollte Kim alles über ihren kleinen Neffen wissen: "Wir werden wir ihn nennen? Das ist es, was ich wissen muss", fragte die Ex von Kanye West (45) aufregt. In dem Clip wird allerdings nicht gezeigt, wie sie ihrer Schwester antwortet – doch bereits bei der Premiere der zweiten Staffel deutete Khloé an, dass der Name "mit einem T beginnen wird", und fügte hinzu: "Das sind wirklich die einzigen Namen, die ich mir überlegt habe."

Auch können die Fans des Kardashian-Jenner-Clans einen kleinen Blick auf Khloés Sprössling erhaschen: Die 38-Jährige ist in der Vorschau der Episode zu sehen, wie sie ihr zweites Kind neben Mutter Kris Jenner (67) und Schwester Kim Kardashian im Arm hält.

Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom im November 2011

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, TV-Star

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Kris Jenner im Mai 2021

